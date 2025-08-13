 España: nueva ayuda de hasta 2.500 euros para familias numerosas: requisitos y cómo solicitarla
Secciones
España

España: nueva ayuda de hasta 2.500 euros para familias numerosas: requisitos y cómo solicitarla

El apoyo está destinado a cubrir gastos de manutención, salud y conciliación.

Hace 1 Hs

El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado una prestación económica dirigida a familias numerosas de categoría especial y familias monoparentales que cumplan ciertos requisitos. El apoyo será de hasta 2.500 euros por unidad familiar y está destinado a cubrir gastos de manutención, salud y conciliación.

¿En qué consiste la ayuda?

La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), contempla un pago único de hasta 2.500 euros por familia. No es una prestación periódica, sino un ingreso único que deberá gastarse durante 2025 y justificarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Los gastos que se podrán cubrir incluyen:

Crianza y manutención.

Vestimenta y calzado infantil.

Productos higiénicos y sanitarios.

Accesorios de puericultura.

Gastos de farmacia y parafarmacia.

Asistencia a Centros de Atención a la Infancia (CAI) y comedores escolares.

Transporte público.

Pago a cuidadores de menores o personas dependientes.

Requisitos para solicitar la ayuda de 2.500 euros

Podrán acceder las familias que:

Residan en la Región de Murcia.

Tengan renta per cápita inferior al IPREM vigente (600 €/mes; 7.200 €/año en 12 pagas o 8.400 €/año en 14 pagas).

Cuenten con título de familia numerosa de categoría especial o monoparental.

En caso de parto o adopción múltiple, el nacimiento o acogida debe ser de al menos tres menores al mismo tiempo y con edad inferior a 6 años.

Cómo y cuándo se cobrará

El importe máximo de 2.500 euros se abonará en un solo pago, tras la aprobación de la solicitud. Las familias deberán conservar las facturas y justificantes de gasto para presentarlos en las fechas indicadas.

Otras ayudas para familias en España en 2025

Además de esta nueva ayuda en Murcia, otras comunidades y administraciones ofrecen apoyos similares:

Madrid: hasta 1.000 euros por hijo.

Castilla y León: 200 euros para familias con menores entre 4 y 12 años (plazo abierto hasta el 15 de septiembre).

Seguridad Social: pago de 1.000 euros para nacimientos posteriores a 2007 que cumplan los requisitos establecidos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”
1

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”
2

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor
3

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

La ola de calor en España se prolonga hasta el lunes con tormentas secas y temperaturas que superan los 40º
4

La ola de calor en España se prolonga hasta el lunes con tormentas secas y temperaturas que superan los 40º

5

Netflix: ocho capítulos para vivir una experiencia emocional única con esta miniserie española

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos
6

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Más Noticias
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

El error con el limpiaparabrisas en verano que puede provocar un accidente

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

Muere otra persona por trabajar al sol con más de 40 grados en plena ola de calor

¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

¿Se viene una serie de Netflix sobre Juan Carlos I?

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”

Pepa Romero confiesa en ‘YAS verano’ que cobra “muy poco”

Comentarios