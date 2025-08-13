España: nueva ayuda de hasta 2.500 euros para familias numerosas: requisitos y cómo solicitarla

¿En qué consiste la ayuda?

La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), contempla un pago único de hasta 2.500 euros por familia. No es una prestación periódica, sino un ingreso único que deberá gastarse durante 2025 y justificarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.