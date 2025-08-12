Girona esconde una joya que combina lago, montaña y deportes de invierno

En el corazón de la comarca de la Baixa Cerdanya, a orillas del río Segre y muy cerca de la frontera con Francia, se encuentra Puigcerdà, uno de los pueblos más encantadores de Girona. Su privilegiada ubicación en el Pirineo Catalán lo convierte en un destino ideal tanto para los amantes del turismo de montaña como para quienes buscan un lugar tranquilo donde desconectar.