 Girona esconde una joya que combina lago, montaña y deportes de invierno
España

Girona esconde una joya que combina lago, montaña y deportes de invierno

Esta pintoresca villa de la Baixa Cerdanya, en pleno Pirineo Catalán, es perfecta para el turismo rural en verano y el esquí en invierno, con un entorno natural que enamora todo el año.

Hace 1 Hs

En el corazón de la comarca de la Baixa Cerdanya, a orillas del río Segre y muy cerca de la frontera con Francia, se encuentra Puigcerdà, uno de los pueblos más encantadores de Girona. Su privilegiada ubicación en el Pirineo Catalán lo convierte en un destino ideal tanto para los amantes del turismo de montaña como para quienes buscan un lugar tranquilo donde desconectar.

En verano, Puigcerdà ofrece un clima fresco y actividades al aire libre como paseos en bote por su emblemático lago artificial, rodeado de jardines, bancos y columpios. En invierno, el paisaje se cubre de nieve y las montañas invitan a practicar esquí y otros deportes, con postales que parecen sacadas de un cuento.

El recorrido por la villa comienza en su centro histórico, donde la Plaza de Santa María alberga la Torre del Campanario, vestigio de una antigua iglesia destruida en 1936. Desde lo alto se obtienen impresionantes vistas panorámicas del pueblo y del entorno natural, que también se pueden disfrutar desde el mirador de Puigcerdà.

Si la visita coincide con un domingo, el mercado semanal es una cita imperdible: embutidos, quesos y productos típicos de los Pirineos llenan los puestos del centro. Pero la parada obligatoria es su lago, que en verano acoge un bar en el embarcadero y en invierno se congela por completo, creando una estampa única.

Puigcerdà es también una base estratégica para acceder a estaciones de esquí como Masella, La Molina y Andorra, donde se puede practicar desde snowboard hasta paseos en trineo tirados por perros o rutas con raquetas. Incluso hay dos campos de golf muy cercanos para quienes prefieren un plan diferente.

Los amantes del senderismo cuentan con rutas como el Camino de Rigolosa, un recorrido sencillo de 3,5 kilómetros perfecto para familias y ciclistas, que puede ampliarse con el Camí dels Enamorats, sumando 1,6 kilómetros más y convirtiéndose en un paseo circular que culmina en la Ermita de Rigolisa.

En definitiva, Puigcerdà es un destino que combina naturaleza, historia y ocio en cualquier época del año, siendo uno de los rincones más bellos para el turismo de montaña en España.

