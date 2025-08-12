Precariedad laboral en España: el 43% de los jóvenes ha trabajado sin contrato y el 85% sigue viviendo con sus padres

La precariedad laboral sigue marcando el futuro de la juventud en España. Según datos difundidos por Comisiones Obreras (CCOO) con motivo del Día Internacional de la Juventud, el 43% de las personas jóvenes ha trabajado sin contrato, mientras que uno de cada tres está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Pese a que el paro juvenil ha descendido a mínimos históricos, España continúa liderando la tasa más alta de la Unión Europea. El sindicato denuncia que los jóvenes cobran un 25% menos que la media nacional y un 20% menos que la generación anterior en la misma franja de edad, lo que ha reducido drásticamente su poder adquisitivo.
Una generación atrapada en la precariedad
El 85% de los jóvenes continúa viviendo con sus padres debido a la dificultad de acceder a una vivienda. Los precios de alquiler son inasumibles y la compra resulta inviable para la mayoría, lo que retrasa la emancipación y limita la posibilidad de construir un proyecto de vida independiente.
“Esta prolongación forzada de la juventud vacía de significado esta etapa, transformándola en un periodo de inestabilidad e incertidumbre”, señala Pau García Orrit, secretario confederal de Juventud de CCOO.
Llamado a reformas laborales y de vivienda
Entre las medidas urgentes que reclama CCOO se encuentran:
Reducción de la jornada laboral
Aprobación del Estatuto del Becario
Intervención en el mercado de vivienda para garantizar alquileres asequibles
“La juventud no necesita discursos, necesita derechos”, remarcó García Orrit, quien subraya que las nuevas generaciones se organizan y luchan colectivamente para transformar una realidad que consideran injusta.