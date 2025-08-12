 Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos
Secciones
España

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

El hombre, de unos 50 años, sufrió quemaduras en el 98% del cuerpo y falleció horas después en el Hospital La Paz. El fuego obligó a desalojar a 180 personas.

Hace 20 Min

El incendio forestal de Tres Cantos (Madrid), declarado la tarde del lunes, ha dejado una víctima mortal: un trabajador de una hípica de la urbanización Soto de Viñuelas que, según las primeras hipótesis, resultó gravemente herido cuando intentaba rescatar a los caballos del recinto.

El hombre, de unos 50-55 años y nacionalidad rumana, era muy querido en la zona, donde incluso cultivaba un huerto cedido por los dueños del centro ecuestre.

Rescate y fallecimiento en el hospital

Los servicios de emergencias del SUMMA 112 lo localizaron en la hípica con quemaduras en el 98% del cuerpo. Fue trasladado en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital público La Paz, donde ingresó en estado crítico y falleció pocas horas después.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, confirmó el deceso y expresó su pesar:

“Tenemos que lamentar la pérdida de esta persona. Es una noticia muy triste para todo el municipio”.

Evacuaciones y daños

El incendio, avivado por una tormenta seca y vientos de hasta 70 km/h, afectó a zonas de arbolado próximas a viviendas y empresas, lo que obligó a desalojar tres urbanizaciones, entre ellas Soto de Viñuelas.

En total, 106 personas pasaron la noche en albergues y 45 seguían alojadas en un polideportivo este martes por la mañana.

Reacciones oficiales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su pésame a los familiares y agradeció la labor de los equipos de emergencia.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también trasladó sus condolencias y pidió “máxima prudencia” mientras el fuego siga activo.

Situación actual del incendio

A primera hora de este martes, la Comunidad de Madrid informó que el incendio está perimetrado y evoluciona favorablemente, aunque las labores de extinción continúan. El regreso de los evacuados a sus viviendas se prevé a lo largo del día, siempre que se garantice la seguridad.

Temas EspañaMadridIsabel Díaz Ayuso
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”
1

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos
2

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso
3

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Más Noticias
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Comentarios