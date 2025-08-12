Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

El incendio forestal de Tres Cantos (Madrid), declarado la tarde del lunes, ha dejado una víctima mortal: un trabajador de una hípica de la urbanización Soto de Viñuelas que, según las primeras hipótesis, resultó gravemente herido cuando intentaba rescatar a los caballos del recinto.
El hombre, de unos 50-55 años y nacionalidad rumana, era muy querido en la zona, donde incluso cultivaba un huerto cedido por los dueños del centro ecuestre.
Rescate y fallecimiento en el hospital
Los servicios de emergencias del SUMMA 112 lo localizaron en la hípica con quemaduras en el 98% del cuerpo. Fue trasladado en helicóptero de la Guardia Civil al Hospital público La Paz, donde ingresó en estado crítico y falleció pocas horas después.
El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, confirmó el deceso y expresó su pesar:
“Tenemos que lamentar la pérdida de esta persona. Es una noticia muy triste para todo el municipio”.
Evacuaciones y daños
El incendio, avivado por una tormenta seca y vientos de hasta 70 km/h, afectó a zonas de arbolado próximas a viviendas y empresas, lo que obligó a desalojar tres urbanizaciones, entre ellas Soto de Viñuelas.
En total, 106 personas pasaron la noche en albergues y 45 seguían alojadas en un polideportivo este martes por la mañana.
Reacciones oficiales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su pésame a los familiares y agradeció la labor de los equipos de emergencia.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también trasladó sus condolencias y pidió “máxima prudencia” mientras el fuego siga activo.
Situación actual del incendio
A primera hora de este martes, la Comunidad de Madrid informó que el incendio está perimetrado y evoluciona favorablemente, aunque las labores de extinción continúan. El regreso de los evacuados a sus viviendas se prevé a lo largo del día, siempre que se garantice la seguridad.