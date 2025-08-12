 Qué dice el último parte médico de Jaime Anglada, amigo del rey Felipe, tras su grave accidente de moto en Mallorca
Secciones
España

Qué dice el último parte médico de Jaime Anglada, amigo del rey Felipe, tras su grave accidente de moto en Mallorca

El cantante permanece ingresado en la UCI, en coma inducido, tras ser arrollado por un coche.

Jaime Anglada permanece ingresado tras haber sufrido un accidente mientras circulaba en su motocicleta en Mallorca y un amigo suyo ha querido revelar la última hora del cantante
Hace 40 Min

El músico Jaime Anglada (52 años), amigo íntimo de los reyes Felipe VI y Letizia, continúa hospitalizado en la UCI de un centro de Mallorca después de sufrir un grave accidente de moto el pasado viernes. El siniestro ha conmocionado a la isla y ha despertado gran preocupación entre familiares, amigos y seguidores.

Un accidente con graves consecuencias

Anglada fue arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y posteriormente fue detenido. El artista sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de cadera y daños internos que obligaron a la extirpación del bazo. Permanece en coma inducido mientras los médicos controlan su evolución.

Según declaraciones en el programa Y ahora Sonsoles, su amigo Julián Aguirre advirtió que la recuperación “va a tardar mucho” y relató que cada mañana los allegados intercambian mensajes con la familia para conocer la última hora:

“Está siendo muy difícil hablar de Jaime. Es muy querido y esto es una tragedia”.

Pequeños avances y próxima operación

Los facultativos han comenzado a despertarle poco a poco, realizándole preguntas sencillas para evaluar su respuesta neurológica. El próximo miércoles está previsto que sea operado de la cadera, una de las múltiples fracturas que presenta.

“Lo más importante es que va a salir adelante por su fortaleza y por el apoyo que tiene”, señaló Aguirre.

El conductor, en prisión provisional

El abogado del conductor, Pablo Juanico, confirmó que su cliente está acusado de tres delitos:

Conducción bajo los efectos del alcohol.

Abandono del lugar del accidente.

Lesiones imprudentes.

El letrado aseguró que el detenido “se arrepiente enormemente” y que “no eludirá responsabilidades civiles ni penales”.

Amistad con la Casa Real

Jaime Anglada mantiene una estrecha relación con la Familia Real, especialmente con el rey Felipe VI. Los monarcas, que se encuentran de vacaciones privadas en Grecia, están en contacto constante con la esposa del cantante, Pilar Aguiló, y no descartan visitarlo cuando su estado lo permita.

Temas EspañaMallorca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”
1

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos
2

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso
3

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Más Noticias
Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Iker Casillas, en el ojo del huracán: Juliana Pantoja asegura que rechazó intimar con él “por higiene”

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Incendio forestal en España: un hombre murió intentando salvar caballos, en Tres Cantos

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Ibai Llanos se somete a un detector de mentiras y desmiente el uso de fármacos para perder peso

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Comentarios