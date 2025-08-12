Qué dice el último parte médico de Jaime Anglada, amigo del rey Felipe, tras su grave accidente de moto en Mallorca

El músico Jaime Anglada (52 años), amigo íntimo de los reyes Felipe VI y Letizia, continúa hospitalizado en la UCI de un centro de Mallorca después de sufrir un grave accidente de moto el pasado viernes. El siniestro ha conmocionado a la isla y ha despertado gran preocupación entre familiares, amigos y seguidores.
Un accidente con graves consecuencias
Anglada fue arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y posteriormente fue detenido. El artista sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de cadera y daños internos que obligaron a la extirpación del bazo. Permanece en coma inducido mientras los médicos controlan su evolución.
Según declaraciones en el programa Y ahora Sonsoles, su amigo Julián Aguirre advirtió que la recuperación “va a tardar mucho” y relató que cada mañana los allegados intercambian mensajes con la familia para conocer la última hora:
“Está siendo muy difícil hablar de Jaime. Es muy querido y esto es una tragedia”.
Pequeños avances y próxima operación
Los facultativos han comenzado a despertarle poco a poco, realizándole preguntas sencillas para evaluar su respuesta neurológica. El próximo miércoles está previsto que sea operado de la cadera, una de las múltiples fracturas que presenta.
“Lo más importante es que va a salir adelante por su fortaleza y por el apoyo que tiene”, señaló Aguirre.
El conductor, en prisión provisional
El abogado del conductor, Pablo Juanico, confirmó que su cliente está acusado de tres delitos:
Conducción bajo los efectos del alcohol.
Abandono del lugar del accidente.
Lesiones imprudentes.
El letrado aseguró que el detenido “se arrepiente enormemente” y que “no eludirá responsabilidades civiles ni penales”.
Amistad con la Casa Real
Jaime Anglada mantiene una estrecha relación con la Familia Real, especialmente con el rey Felipe VI. Los monarcas, que se encuentran de vacaciones privadas en Grecia, están en contacto constante con la esposa del cantante, Pilar Aguiló, y no descartan visitarlo cuando su estado lo permita.