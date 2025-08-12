 El incendio en Las Médulas afecta al turismo: “¿Quién va a querer venir a ver un sitio calcinado?”
Secciones
España

El incendio en Las Médulas afecta al turismo: “¿Quién va a querer venir a ver un sitio calcinado?”

Las llamas hicieron estragos en el emblemático paraje leonés Patrimonio de la Humanidad, que recibe 200.000 visitantes al año y es motor económico de El Bierzo.

Hace 2 Hs

El grave incendio en Las Médulas (León) ha arrasado parte de este paraje natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, corazón turístico de El Bierzo, y ha obligado a evacuar a centenares de vecinos. Las pérdidas económicas y patrimoniales serán enormes para una zona que depende en gran medida del turismo.

Un paisaje único bajo las llamas

El alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, describió la escena desde un mirador:

"Los picachos de Las Médulas no se ven del humo. Sobrecoge. Te dan ganas de llorar”.

Este entorno, famoso por sus picos rojizos, castaños centenarios, lagunas y antiguas minas de oro romanas, atrae cada año a más de 200.000 visitantes. Ahora, parte de su superficie protegida ha quedado calcinada.

Evacuaciones y negocios turísticos paralizados

David Rodríguez, propietario de un pequeño hotel y restaurante en Orellán, tuvo que desalojar a sus clientes “corriendo” por orden de la Guardia Civil. El establecimiento, La Solana, permanece cerrado en plena temporada alta:

“¿Quién va a querer venir ahora a ver un lugar calcinado? No es nada agradable”.

El municipio de Carucedo también sufrió importantes daños: cinco viviendas calcinadas, un aula arqueológica destruida y pérdidas en infraestructuras turísticas como el restaurante Camiño Real.

Causas y daños

Aunque algunos vecinos apuntan a un posible rayo, la Junta de Castilla y León habla de “terrorismo ambiental” y pide extremar la vigilancia. Las autoridades confirman que no hay víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales y medioambientales. Dos bomberos resultaron heridos durante las labores de extinción.

Un incendio difícil de controlar

El domingo, cuando parecía bajo control, un torbellino de fuego provocado por el viento y las altas temperaturas obligó a reiniciar la extinción “desde cero”. La vegetación densa alrededor de las casas complicó aún más las tareas, pese al despliegue de numerosos medios aéreos y terrestres.

Futuro incierto para el turismo en El Bierzo

Para los vecinos que viven del turismo, el impacto será devastador. “Toda la zona protegida ha desaparecido”, lamenta el alcalde Arias. El temor es que el flujo de visitantes caiga drásticamente, afectando a hoteles, restaurantes y guías locales.



Temas EspañaLeón RougesCastilla-La Mancha
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole
1

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance
2

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar
3

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
4

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia
5

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex
6

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Más Noticias
Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Comentarios