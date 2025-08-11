El 84% de las viviendas de lujo en España se concentran en solo seis provincias: cuáles lideran el mercado

El mercado inmobiliario de lujo en España sigue su fuerte crecimiento y consolidación. Según datos actualizados a 1 de agosto en el portal inmobiliario Idealista, hay 43.707 viviendas de lujo a la venta, con un precio superior al millón de euros. De ellas, más de 8.700 son propiedades de ultralujo, valoradas en más de tres millones de euros.