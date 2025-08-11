El 84% de las viviendas de lujo en España se concentran en solo seis provincias: cuáles lideran el mercado

El mercado inmobiliario de lujo en España sigue su fuerte crecimiento y consolidación. Según datos actualizados a 1 de agosto en el portal inmobiliario Idealista, hay 43.707 viviendas de lujo a la venta, con un precio superior al millón de euros. De ellas, más de 8.700 son propiedades de ultralujo, valoradas en más de tres millones de euros.
Solo seis provincias concentran el 84% de las viviendas de lujo
Aunque en 49 de las 50 provincias españolas hay al menos una vivienda anunciada por encima del millón de euros, la distribución es tremendamente desigual. El grueso del mercado se encuentra en tan solo seis provincias:
- Baleares lidera con un 23% del total nacional, siendo el destino preferido para las viviendas de lujo.
- Le sigue Málaga, con el 20%, gracias a su atractiva combinación de costa, clima y oferta inmobiliaria.
- La Comunidad de Madrid representa el 14%, consolidando su posición como capital financiera y cultural.
- Alicante y Barcelona comparten un 11% cada una, reflejando su creciente demanda y valor residencial.
- Gerona aporta el 6% restante.
En otras provincias, la oferta de viviendas de lujo es residual o prácticamente inexistente. Por ejemplo, Zamora no cuenta con ninguna vivienda de más de un millón en venta, mientras que Palencia y Soria registran apenas dos anuncios cada una. Provincias como Salamanca, Badajoz, Burgos o León tienen un mínimo de viviendas de lujo, con cifras inferiores a una decena.
El mercado de ultralujo también se concentra en Baleares y Málaga
Dentro del sector premium, las viviendas de ultralujo —con precios superiores a los tres millones de euros— suman 8.725 propiedades. Baleares vuelve a liderar, con 3.005 viviendas (el 34% del total), seguida de Málaga con 2.721 (31%) y Madrid con 1.021 (12%).
Cierran el ranking provincias como Barcelona (535), Alicante (447), Gerona (293) y Santa Cruz de Tenerife (245). Es importante destacar que en nueve provincias españolas no hay viviendas a la venta por encima de los tres millones de euros, evidenciando la concentración del mercado ultralujo en pocas áreas privilegiadas.
Este análisis evidencia cómo el lujo inmobiliario en España está focalizado en zonas costeras y urbanas de alta demanda, donde la combinación de calidad de vida, infraestructura y exclusividad marcan la diferencia para compradores nacionales e internacionales.