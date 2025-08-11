Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Las Fiestas Patrias en Chile no solo representan un momento de celebración y descanso, sino que también son sinónimo de un ingreso extra para muchos chilenos: el aguinaldo. Este pago adicional es esperado con entusiasmo, especialmente por quienes reciben una pensión.
Entre los beneficiarios de este aguinaldo se encuentran los pensionados, quienes pueden acceder a este monto adicional una vez al año, el cual se entrega junto a la pensión de septiembre, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) ha confirmado que el próximo mes podrán recibir este beneficio todos los pensionados, independientemente del régimen previsional al que pertenezcan. Esto incluye también a quienes reciben exclusivamente la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Una característica importante del aguinaldo de Fiestas Patrias es que este pago no tiene descuentos. Además, no se considera para el cálculo de impuestos —por lo tanto, no es tributable— ni afecta las cotizaciones previsionales o de salud, ya que tampoco es imponible.
Cabe destacar que, en caso de que el pensionado tenga derecho a la Asignación Familiar por una carga beneficiaria de una pensión de supervivencia, sólo recibirá el monto base del aguinaldo. En estos casos, no se aplicará el aumento de $12.969 por cada carga.
Este beneficio representa un apoyo importante para los pensionados en un mes especial para el país, permitiendo que puedan celebrar las Fiestas Patrias con un respaldo económico extra.