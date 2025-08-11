 Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?
Secciones
Chile

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Una guía completa sobre el aguinaldo anual, quiénes califican, las condiciones para recibirlo y el impacto que tiene en el bolsillo de los pensionados.

Hace 3 Hs

Las Fiestas Patrias en Chile no solo representan un momento de celebración y descanso, sino que también son sinónimo de un ingreso extra para muchos chilenos: el aguinaldo. Este pago adicional es esperado con entusiasmo, especialmente por quienes reciben una pensión.

Entre los beneficiarios de este aguinaldo se encuentran los pensionados, quienes pueden acceder a este monto adicional una vez al año, el cual se entrega junto a la pensión de septiembre, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: revisa el nuevo monto y quiénes lo reciben

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025 en Chile: revisa el nuevo monto y quiénes lo reciben

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha confirmado que el próximo mes podrán recibir este beneficio todos los pensionados, independientemente del régimen previsional al que pertenezcan. Esto incluye también a quienes reciben exclusivamente la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Una característica importante del aguinaldo de Fiestas Patrias es que este pago no tiene descuentos. Además, no se considera para el cálculo de impuestos —por lo tanto, no es tributable— ni afecta las cotizaciones previsionales o de salud, ya que tampoco es imponible.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿de cuánto será el pago para los trabajadores del sector público chileno?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿de cuánto será el pago para los trabajadores del sector público chileno?

Cabe destacar que, en caso de que el pensionado tenga derecho a la Asignación Familiar por una carga beneficiaria de una pensión de supervivencia, sólo recibirá el monto base del aguinaldo. En estos casos, no se aplicará el aumento de $12.969 por cada carga.

Este beneficio representa un apoyo importante para los pensionados en un mes especial para el país, permitiendo que puedan celebrar las Fiestas Patrias con un respaldo económico extra.

Temas ChileAguinaldo de Fiestas Patrias
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?
1

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?
2

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los pensionados?

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto
3

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto
4

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión
5

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana
6

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Más Noticias
El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

El nuevo romance que remece a la farándula chilena: Carola Varleta y Francesco Gazzella ¿juntos?

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

Enel confirma cortes de luz en Estación Central y otras cuatro comunas para este lunes 11 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

Escándalo en Primer Plano: Luis Mateucci y el abogado Daniela Aránguiz protagonizaron una fuerte discusión

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

¿Adiós al frío? Santiago tendrá días cálidos, pero la lluvia podría marcar el cierre de la semana

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Joaquín Méndez será papá por primera vez junto a Amanda Martínez: el emotivo anuncio en redes

Acusan a show de magia en Temuco de inapropiado: una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

Acusan a show de magia en Temuco de "inapropiado": una bailarina desató una fuerte polémica en el Día del Niño

Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Raquel Argandoña sufrió un millonario robo en pleno vuelo: llanto, gritos y desesperación

Comentarios