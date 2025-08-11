 ¿Buscas trabajo en España? Adecco necesita preparadores/as de pedidos en Getafe
La empresa de recursos humanos ha abierto un proceso de selección para incorporar 30 preparadores/as de pedidos en el sector de la alimentación en Getafe, con posibilidad de contrato indefinido.

En España, Adecco ha lanzado una nueva oferta de empleo para cubrir 30 puestos de preparador/a de pedidos en el sector de la alimentación, con sede en Getafe. La compañía ofrece estabilidad laboral y la opción de incorporación indefinida tras un primer contrato temporal.

Funciones del puesto

Las personas seleccionadas se encargarán de:

Preparación y recepción de pedidos.

Almacenamiento de mercancías.

Control de calidad y verificación de fechas de caducidad.

Se requiere experiencia previa en la preparación de pedidos, manejo de PDA y vehículo propio. Se valorará haber trabajado en entornos refrigerados o congelados.

Condiciones laborales

Turnos fijos: mañana, tarde, noche o mediodía.

Horario: de lunes a sábado, con descanso dominical y otro día rotativo semanal.

Salario: 10,62 €/h (jornada normal) y 12,09 €/h (nocturna).

Contrato inicial de tres meses, prorrogable antes de pasar a contrato indefinido.

Cómo inscribirse en la oferta de Adecco

Las personas interesadas pueden enviar su candidatura a través de la web oficial de Adecco, buscando la oferta “Preparador/a de pedidos – Getafe” o consultando las ofertas de empleo en Getafe disponibles en el portal.

