¿Buscas trabajo en España? Adecco necesita preparadores/as de pedidos en Getafe

En España, Adecco ha lanzado una nueva oferta de empleo para cubrir 30 puestos de preparador/a de pedidos en el sector de la alimentación, con sede en Getafe. La compañía ofrece estabilidad laboral y la opción de incorporación indefinida tras un primer contrato temporal.
Funciones del puesto
Las personas seleccionadas se encargarán de:
Preparación y recepción de pedidos.
Almacenamiento de mercancías.
Control de calidad y verificación de fechas de caducidad.
Se requiere experiencia previa en la preparación de pedidos, manejo de PDA y vehículo propio. Se valorará haber trabajado en entornos refrigerados o congelados.
Condiciones laborales
Turnos fijos: mañana, tarde, noche o mediodía.
Horario: de lunes a sábado, con descanso dominical y otro día rotativo semanal.
Salario: 10,62 €/h (jornada normal) y 12,09 €/h (nocturna).
Contrato inicial de tres meses, prorrogable antes de pasar a contrato indefinido.
Cómo inscribirse en la oferta de Adecco
Las personas interesadas pueden enviar su candidatura a través de la web oficial de Adecco, buscando la oferta “Preparador/a de pedidos – Getafe” o consultando las ofertas de empleo en Getafe disponibles en el portal.