Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Lamine Yamal, la gran promesa del FC Barcelona, volvió a brillar dentro y fuera del campo. El delantero de 17 años, que ahora luce el dorsal 10, fue la figura del Trofeu Joan Gamper con dos goles en la victoria 5-0 ante el Como. Pero, además de su actuación, las miradas también se dirigieron a las gradas: allí estaba Nicki Nicole, la cantante argentina que, según los rumores, mantiene un romance con el futbolista.