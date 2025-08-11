Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Lamine Yamal, la gran promesa del FC Barcelona, volvió a brillar dentro y fuera del campo. El delantero de 17 años, que ahora luce el dorsal 10, fue la figura del Trofeu Joan Gamper con dos goles en la victoria 5-0 ante el Como. Pero, además de su actuación, las miradas también se dirigieron a las gradas: allí estaba Nicki Nicole, la cantante argentina que, según los rumores, mantiene un romance con el futbolista.
Nicki Nicole en la grada junto a la familia de Lamine Yamal
Las cámaras del estadio captaron a Nicki Nicole en el palco, acompañada por el entorno más cercano de Yamal y luciendo una camiseta personalizada del Barça con su nombre. Durante el partido, se la vio siguiendo atentamente cada jugada y celebrando los goles del joven delantero.
En redes sociales circularon fotos y vídeos del momento, y uno en particular llamó la atención: una imagen que mostraría que Lamine Yamal tiene una foto de la artista como fondo de pantalla en su móvil.
Una relación cada vez más visible
La presencia de Nicki Nicole en el Gamper no fue un hecho aislado. La cantante también participó en el 18º cumpleaños de Yamal, celebrado el pasado 12 de julio en la comarca del Garraf, y en las últimas semanas se los ha visto juntos en distintos eventos públicos.
Para muchos aficionados culés y usuarios en redes, la salida conjunta de Nicki y Lamine tras el partido es la confirmación extraoficial de la relación.
Yamal, centrado en el inicio de la temporada
Mientras tanto, Lamine Yamal continúa su preparación para el debut liguero del Barça el próximo 16 de agosto contra el Mallorca. La pretemporada dejó claro que el canterano está listo para portar un dorsal histórico que perteneció a figuras como Lionel Messi.