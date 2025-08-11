 Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance
Secciones
España

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

La cantante argentina presenció el partido del joven delantero en el Trofeu Joan Gamper. Su aparición en la grada, junto a la familia de Yamal, y varias imágenes virales reactivaron las especulaciones sobre una relación entre ambos.

¿Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos? Las pistas que enloquecen a las redes
Hace 4 Hs

Lamine Yamal, la gran promesa del FC Barcelona, volvió a brillar dentro y fuera del campo. El delantero de 17 años, que ahora luce el dorsal 10, fue la figura del Trofeu Joan Gamper con dos goles en la victoria 5-0 ante el Como. Pero, además de su actuación, las miradas también se dirigieron a las gradas: allí estaba Nicki Nicole, la cantante argentina que, según los rumores, mantiene un romance con el futbolista.

Nicki Nicole en la grada junto a la familia de Lamine Yamal

Las cámaras del estadio captaron a Nicki Nicole en el palco, acompañada por el entorno más cercano de Yamal y luciendo una camiseta personalizada del Barça con su nombre. Durante el partido, se la vio siguiendo atentamente cada jugada y celebrando los goles del joven delantero.

En redes sociales circularon fotos y vídeos del momento, y uno en particular llamó la atención: una imagen que mostraría que Lamine Yamal tiene una foto de la artista como fondo de pantalla en su móvil.

Nicki Nicole: quién es la cantante argentina relacionada con Lamine Yamal

Nicki Nicole: quién es la cantante argentina relacionada con Lamine Yamal

Una relación cada vez más visible

La presencia de Nicki Nicole en el Gamper no fue un hecho aislado. La cantante también participó en el 18º cumpleaños de Yamal, celebrado el pasado 12 de julio en la comarca del Garraf, y en las últimas semanas se los ha visto juntos en distintos eventos públicos.

Para muchos aficionados culés y usuarios en redes, la salida conjunta de Nicki y Lamine tras el partido es la confirmación extraoficial de la relación.

¿Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos? Las pistas que enloquecen a las redes

¿Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos? Las pistas que enloquecen a las redes

Yamal, centrado en el inicio de la temporada

Mientras tanto, Lamine Yamal continúa su preparación para el debut liguero del Barça el próximo 16 de agosto contra el Mallorca. La pretemporada dejó claro que el canterano está listo para portar un dorsal histórico que perteneció a figuras como Lionel Messi.

Temas EspañaFútbol Club BarcelonaNicki NicoleLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole
1

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance
2

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar
3

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
4

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas
5

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia
6

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Más Noticias
La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Comentarios