“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Cada vez son más los jóvenes españoles que hacen las maletas y se marchan a trabajar a otros países europeos en busca de mejores salarios. Entre los destinos más populares está Suiza, donde, según el Ministerio de Trabajo, residen más de 136.000 españoles. Allí vive y trabaja Ana Marina Lasso, una joven de 23 años que ha contado en TikTok cuánto gana limpiando casas… y su sueldo ha sorprendido a miles.