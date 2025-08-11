 “Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas
En Suiza, según el Ministerio de Trabajo, residen más de 136.000 españoles

En Suiza, según el Ministerio de Trabajo, residen más de 136.000 españoles

Hace 4 Hs

Cada vez son más los jóvenes españoles que hacen las maletas y se marchan a trabajar a otros países europeos en busca de mejores salarios. Entre los destinos más populares está Suiza, donde, según el Ministerio de Trabajo, residen más de 136.000 españoles. Allí vive y trabaja Ana Marina Lasso, una joven de 23 años que ha contado en TikTok cuánto gana limpiando casas… y su sueldo ha sorprendido a miles.

“En Suiza cobro más que un ingeniero en España”

En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, Ana Marina explica que en Suiza trabaja como limpiadora sin necesidad de experiencia previa ni de hablar el idioma local.

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”, asegura.

Para ella, la limpieza es uno de esos trabajos no cualificados —como la hostelería o la construcción— a los que acceden muchos españoles recién llegados. “Hay varios tipos de limpieza: en fábricas, en tiendas o en casas particulares. Yo solo he probado la última y es la que más me gusta”, cuenta.

Un trabajo “chill” y bien pagado

Ana Marina cobra 28 francos suizos por hora (unos 30 euros). Por ejemplo, si limpia una casa durante 4 horas, se lleva 112 francos, es decir, cerca de 120 euros al cambio.

Lo que más le gusta, además del salario, es que puede trabajar a su ritmo:

“Me pongo mi podcast, mi música y limpio tranquilamente una casa preciosa, como son todas las casas en Suiza”, relata.

Más sueldo, pero también más coste de vida

Aunque sus ingresos superan a muchos sueldos de profesiones cualificadas en España, Ana Marina recuerda que el coste de vida en Suiza es muy alto y que para ahorrar hay que trabajar muchas horas. “¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? A mí me gusta limpiar, así que no me parece un trabajo difícil de desempeñar”, concluye.

Su experiencia refleja que, incluso sin cualificación o idioma, es posible conseguir un salario alto en Suiza… siempre que se logre superar la barrera inicial de encontrar empleo.

