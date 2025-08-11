 Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia
Secciones
España

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

La cantante mexicana no acudió a la audiencia judicial prevista el 6 de agosto, a la que sí asistió Nicolás Vallejo-Nágera, y alegó que se encontraba disfrutando de unos días en Grecia junto a su hijo Andrea.

Hace 4 Hs

Paulina Rubio vuelve a estar en el centro de la polémica. Este viernes, el programa TardeAR reveló en exclusiva las razones por las que la artista mexicana no acudió a su última cita judicial en Miami en el marco de la disputa por la custodia de su hijo Andrea, fruto de su relación con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate.

La audiencia estaba fijada para el miércoles 6 de agosto y Colate viajó expresamente desde España para comparecer ante el juez. Sin embargo, al llegar al tribunal se encontró con la ausencia de Rubio, quien, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Telecinco, se encontraba en Grecia disfrutando de unos días con el menor y su familia.

En uno de los escritos, la defensa de la cantante señala que “la madre decidió reanudar su tiempo de custodia con el menor conforme a los términos del Plan de Crianza, pasando algunos días con la familia en Grecia, y por lo tanto, no puede asistir personalmente a la Audiencia de Conferencia de Estado”.

La presentadora Verónica Dulanto no dudó en recalcar que “se fue a Grecia con su hijo y ha desobedecido a la justicia”, en referencia al incumplimiento que debía debatirse en la sesión.

El conflicto judicial se centra en un episodio ocurrido en julio. De forma excepcional, el acuerdo parental permitía que Andrea, de 14 años, viajara a España para pasar parte de sus vacaciones junto a su padre. La magistrada otorgó entonces la custodia temporal a Colate para que el adolescente pudiera convivir con él durante varias semanas y asistir a un campamento en Burgos.

Este nuevo capítulo añade tensión a una batalla legal que se prolonga desde hace años y que, con episodios como este, parece lejos de resolverse.

Temas Paulina Rubio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole
1

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance
2

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar
3

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
4

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas
5

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia
6

Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Más Noticias
La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

La foto que confirmaría el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: fotos y vídeos que avivan los rumores de romance

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Aitana deslumbra en Bali con un vestido semitransparente que realza su figura en su viaje romántico con Plex

Comentarios