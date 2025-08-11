Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Paulina Rubio vuelve a estar en el centro de la polémica. Este viernes, el programa TardeAR reveló en exclusiva las razones por las que la artista mexicana no acudió a su última cita judicial en Miami en el marco de la disputa por la custodia de su hijo Andrea, fruto de su relación con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate.
La audiencia estaba fijada para el miércoles 6 de agosto y Colate viajó expresamente desde España para comparecer ante el juez. Sin embargo, al llegar al tribunal se encontró con la ausencia de Rubio, quien, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso Telecinco, se encontraba en Grecia disfrutando de unos días con el menor y su familia.
En uno de los escritos, la defensa de la cantante señala que “la madre decidió reanudar su tiempo de custodia con el menor conforme a los términos del Plan de Crianza, pasando algunos días con la familia en Grecia, y por lo tanto, no puede asistir personalmente a la Audiencia de Conferencia de Estado”.
La presentadora Verónica Dulanto no dudó en recalcar que “se fue a Grecia con su hijo y ha desobedecido a la justicia”, en referencia al incumplimiento que debía debatirse en la sesión.
El conflicto judicial se centra en un episodio ocurrido en julio. De forma excepcional, el acuerdo parental permitía que Andrea, de 14 años, viajara a España para pasar parte de sus vacaciones junto a su padre. La magistrada otorgó entonces la custodia temporal a Colate para que el adolescente pudiera convivir con él durante varias semanas y asistir a un campamento en Burgos.
Este nuevo capítulo añade tensión a una batalla legal que se prolonga desde hace años y que, con episodios como este, parece lejos de resolverse.