Paulina Rubio planta a Colate en Miami y viaja a Grecia con su hijo en plena batalla legal por la custodia

Paulina Rubio vuelve a estar en el centro de la polémica. Este viernes, el programa TardeAR reveló en exclusiva las razones por las que la artista mexicana no acudió a su última cita judicial en Miami en el marco de la disputa por la custodia de su hijo Andrea, fruto de su relación con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate.