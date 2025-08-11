La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

En el corazón de la provincia de Albacete, uno de los pueblos más bonitos de España guarda un tesoro ideal para el verano: una playa fluvial de aguas cristalinas, rodeada de historia y con un encanto que la convierte en parada obligada para los amantes del turismo rural.
Se trata de Alcalá del Júcar, municipio de apenas 1.140 habitantes que lleva más de una década formando parte de la prestigiosa lista de Los Pueblos Más Bonitos de España. Su combinación de patrimonio arquitectónico y entorno natural lo han convertido en uno de los grandes destinos rurales de la Península.
‘La Playeta’: un oasis junto al casco histórico
En pleno casco urbano y a orillas del río Júcar, se encuentra ‘La Playeta’, una zona de baño natural ideal para refrescarse en los meses estivales. Situada junto al puente medieval que da acceso al centro histórico, ofrece unas vistas impresionantes del conjunto monumental, que incluye el castillo árabe del siglo XII, la iglesia de San Andrés y las singulares casas excavadas en cuevas.
El área recreativa cuenta con espacios acondicionados para pasar una jornada completa en familia. Sus aguas, frías y poco profundas, la hacen perfecta para disfrutar con niños, y además permite practicar deportes acuáticos para quienes buscan un plan más activo.
Un plan perfecto para verano
La experiencia de nadar en ‘La Playeta’ se ve enriquecida por el entorno: un paisaje de hoz fluvial rodeado de historia, ideal para combinar con un paseo por las calles de Alcalá del Júcar y la visita a sus monumentos.
Con su mezcla de naturaleza, cultura y ocio, esta playa fluvial no solo es una de las mejores de Castilla-La Mancha, sino también una de las más especiales de España, y un destino imprescindible para escapar del calor este verano.