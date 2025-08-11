 La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España
Secciones
España

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

En Alcalá del Júcar, Albacete, patrimonio histórico y naturaleza se unen en un enclave único: ‘La Playeta’, una playa fluvial perfecta para combatir el calor con vistas espectaculares.

Hace 1 Hs

En el corazón de la provincia de Albacete, uno de los pueblos más bonitos de España guarda un tesoro ideal para el verano: una playa fluvial de aguas cristalinas, rodeada de historia y con un encanto que la convierte en parada obligada para los amantes del turismo rural.

Se trata de Alcalá del Júcar, municipio de apenas 1.140 habitantes que lleva más de una década formando parte de la prestigiosa lista de Los Pueblos Más Bonitos de España. Su combinación de patrimonio arquitectónico y entorno natural lo han convertido en uno de los grandes destinos rurales de la Península.

‘La Playeta’: un oasis junto al casco histórico

En pleno casco urbano y a orillas del río Júcar, se encuentra ‘La Playeta’, una zona de baño natural ideal para refrescarse en los meses estivales. Situada junto al puente medieval que da acceso al centro histórico, ofrece unas vistas impresionantes del conjunto monumental, que incluye el castillo árabe del siglo XII, la iglesia de San Andrés y las singulares casas excavadas en cuevas.

El área recreativa cuenta con espacios acondicionados para pasar una jornada completa en familia. Sus aguas, frías y poco profundas, la hacen perfecta para disfrutar con niños, y además permite practicar deportes acuáticos para quienes buscan un plan más activo.

Un plan perfecto para verano

La experiencia de nadar en ‘La Playeta’ se ve enriquecida por el entorno: un paisaje de hoz fluvial rodeado de historia, ideal para combinar con un paseo por las calles de Alcalá del Júcar y la visita a sus monumentos.

Con su mezcla de naturaleza, cultura y ocio, esta playa fluvial no solo es una de las mejores de Castilla-La Mancha, sino también una de las más especiales de España, y un destino imprescindible para escapar del calor este verano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar
1

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
2

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61
3

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España
4

La playa natural de agua cristalina que debes visitar este verano: está en uno de los pueblos más bonitos de España

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano
5

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas
6

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Más Noticias
Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

Rafa Nadal y su villa caribeña de 2 millones: lujo, mar y privacidad para su nueva vida familiar

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Andalucía registra dos muertes por golpes de calor: un joven de 22 años y una mujer de 61

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

Paula Echevarría celebra sus 48 años en Marbella con el mini vestido boho chic más coqueto del verano

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

“Cobro más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”: la historia de una joven española que gana 120 euros en 4 horas

Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°

Histórica ola de calor en España: 44 provincias están en alerta por máximas superiores a los 42°

Si disfrutaste Entrevías con José Coronado y Luis Zahera, esta otra serie española te va a atrapar

Si disfrutaste Entrevías con José Coronado y Luis Zahera, esta otra serie española te va a atrapar

Comentarios