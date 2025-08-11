 El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme
El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

Con sotana, fe y mucho techno, el sacerdote de 50 años ha compartido escenario en Cullera con las estrellas más grandes de la música electrónica, conquistando al público y generando debate en la Iglesia.

Cullera (Valencia) ha sido testigo de una de las actuaciones más inesperadas del verano: un sacerdote poniendo a bailar a más de 100.000 jóvenes en el Medusa Festival, uno de los eventos de música electrónica más importantes de España. Su nombre es padre Guilherme, tiene 50 años y su especialidad es el techno.

En esta edición del festival, el cura DJ compartió cartel con figuras internacionales como Armin Van Buuren, D-Block & S-TE-FAN, Luciano y Djs From Mars, recibiendo una ovación del público que lo convirtió en uno de los artistas más comentados del evento.

De actuar con el Papa a llenar pistas de baile

La carrera musical del padre Guilherme dio un giro en 2023, cuando participó en un set especial en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud junto al papa Francisco. Aquel momento lo catapultó a la fama y lo consolidó como una figura singular dentro del mundo del techno. Desde entonces, ha actuado en escenarios destacados a nivel internacional, siempre llevando consigo un mensaje: la Iglesia debe estar presente en todos los espacios de la sociedad.

Entre aplausos y críticas

Su éxito no ha estado exento de polémica. Desde algunos sectores eclesiásticos, su incursión en la música electrónica ha generado desconfianza y críticas. Sin embargo, Guilherme defiende con firmeza su proyecto: “La fe también puede llegar a través de la música y el baile”.

El fenómeno del cura DJ demuestra que las barreras entre lo sagrado y lo festivo pueden ser más flexibles de lo que muchos creen. Y en el Medusa Festival de Cullera, al menos por unas horas, la música unió a todos bajo un mismo ritmo.

