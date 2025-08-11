El cura DJ que hizo bailar a más de 100.000 personas en el Medusa Festival: así es el padre Guilherme

De actuar con el Papa a llenar pistas de baile

La carrera musical del padre Guilherme dio un giro en 2023, cuando participó en un set especial en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud junto al papa Francisco. Aquel momento lo catapultó a la fama y lo consolidó como una figura singular dentro del mundo del techno. Desde entonces, ha actuado en escenarios destacados a nivel internacional, siempre llevando consigo un mensaje: la Iglesia debe estar presente en todos los espacios de la sociedad.