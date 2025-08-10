Si eres un aficionado de la astronomía, prepárate para un espectáculo celestial único. Las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año, están a punto de iluminar el cielo nocturno de Chile y ofrecerá la posibilidad de observar hasta 100 meteoros por hora.
Este fenómeno astronómico, que ocurre cuando la Tierra atraviesa una nube de escombros del cometa Swift-Tuttle, promete ser un evento memorable para quienes se aventuren a mirar hacia el cielo. Para disfrutar al máximo de este evento, la clave está en saber cuándo y cómo observar.
Aunque las Perseidas son visibles durante varias semanas, su punto máximo de actividad en 2025 se dará en una noche específica, por lo que es crucial planificar la observación. Los expertos recomiendan buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica de las ciudades y armarse de paciencia para ser testigo de esta "lluvia de estrellas fugaces".
Lluvia de estrellas Perseidas en Chile: ¿cuándo y cómo ver hasta 100 meteoros por hora?
Cada año, la Tierra atraviesa el rastro del cometa 109P/Swift-Tuttle y produce las espectaculares Perseidas. Para 2025, el peak de actividad está programado entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, con tasas estimadas de entre 50 y 100 meteoros por hora.
Aunque las Perseidas se observan mejor desde el hemisferio norte, desde Chile (hemisferio sur) también es posible disfrutarlas, especialmente en regiones con cielos limpios y baja contaminación lumínica. Algunas recomendaciones para una mejor observación son:
- Elige lugares alejados de las luces urbanas, como zonas en el norte o en la cordillera.
- Apunta tu mirada hacia el noreste, donde se encuentra el radiante en la constelación de Perseo.
- Observa antes del amanecer, cuando el cielo está más oscuro y la actividad suele ser mayor.
- Evita el uso de telescopios o binoculares; la observación a simple vista permite abarcar más cielo.
- Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20–30 minutos.