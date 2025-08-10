Mago Renato se defendió de las críticas por su polémico show infantil en Temuco: su fuerte descargo

El show del Mago Renato en el Teatro Municipal de Temuco, celebrado en el marco del Día del Niño, generó una fuerte polémica al incluir la presentación de una bailarina que fue considerada inapropiada para su audiencia infantil.
Ante las críticas, la Corporación Cultural de Temuco se desligó de la situación, explicando que el evento fue un arriendo de sala. Esto implica que toda la responsabilidad por el contenido, el guion, el elenco y la puesta en escena recaía exclusivamente en el organizador del espectáculo, es decir, el propio mago. El artista salió al cruce y respondió a las críticas.
La respuesta del Mago Renato ante la polémica por su show del Día del Niño
Frente a la controversia, el artista se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar lo sucedido. En su declaración, el Mago Renato explicó que el video que ha circulado fue sacado de contexto y que el número cuestionado corresponde a una rutina de contorsionismo ejecutada por una de las bailarinas de su staff.
El mago detalló que la música elegida para el show tenía un estilo más rockero, acorde con la temática del espectáculo, y que la vestimenta de la bailarina, debido a sus movimientos, pudo desplazarse ligeramente, sin que ello implicara ninguna intención sexual en la puesta en escena.
"Lamentablemente, la vestimenta, a través de las contorsiones que cualquier bailarina puede realizar, se puede mover de su posición original. Esto no tiene que ver con que nosotros le hayamos querido dar una connotación sexual a nuestro show, donde, insisto, se entiende que es un show familiar y para los niños" explicó.
El artista lamentó el grave impacto emocional que esta situación ha tenido sobre la bailarina profesional involucrada, además de afectar su propia reputación como mago con más de 25 años de trayectoria en Chile.
"A raíz de esta situación se ha generado un conflicto emocional grave para esta bailarina profesional donde se ha visto afectada su imagen y, por supuesto, la mía como mago profesional hace más de 25 años, donde jamás había vivido una situación como esta a raíz de una plataforma netamente con fines políticos" señaló.
Por tanto, el “Mago Renato” atribuye esta polémica a una estrategia de sectores con fines políticos que buscan desmarcarse de la responsabilidad, y destacó que nunca ha estado involucrado en asuntos políticos.
“Es lamentable que se saque de contexto un show que tuvo un éxito rotundo, solo por una publicación con fines políticos que intenta sexualizar algo que únicamente está en la mente de los adultos”, señaló.
El mago reafirmó que su espectáculo está pensado para toda la familia y que quienes asistieron reconocieron la calidad y el buen criterio del show completo, que tuvo una duración aproximada de una hora. “Continuaré con la frente en alto y manteniendo mi prestigio, respaldado por mis 25 años como uno de los mejores magos de Chile”, concluyó.