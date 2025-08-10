Mago Renato se defendió de las críticas por su polémico show infantil en Temuco: su fuerte descargo

Ante las críticas, la Corporación Cultural de Temuco se desligó de la situación, explicando que el evento fue un arriendo de sala. Esto implica que toda la responsabilidad por el contenido, el guion, el elenco y la puesta en escena recaía exclusivamente en el organizador del espectáculo, es decir, el propio mago. El artista salió al cruce y respondió a las críticas.