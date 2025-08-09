Final explicado de "El jardinero", la perturbadora serie española furor en Netflix: ¿habrá segunda temporada?

"El jardinero", la serie española que ha cautivado a millones de espectadores en Netflix, ha dejado a la audiencia con un final abierto y lleno de preguntas. La historia de Elmer, un sicario sin emociones, y su controladora madre, La China, ha generado un debate intenso en redes sociales sobre lo que realmente sucedió en ese impactante último episodio. La trama, que combina el thriller con el drama familiar, se ha convertido en un fenómeno global, y todos quieren saber qué depara el destino a sus complejos personajes.
Con la primera temporada ya finalizada, la pregunta que todos se hacen ahora es: ¿qué pasará con Elmer y Violeta? Las pistas dejadas en el final han encendido la esperanza de una segunda temporada, aunque Netflix aún no ha confirmado nada oficialmente. En este contexto de misterio e incertidumbre, es el momento perfecto para analizar a fondo cada detalle del final y especular sobre las posibles continuaciones de esta intrigante historia.
Final explicado de El jardinero, la perturbadora serie española que arrasa en Netflix
El final de El Jardinero dejó a los espectadores con un giro impactante. Elmer, el asesino protagonista, comenzó a recuperar su humanidad gracias a un tumor cerebral. Este cambio amenazó el control que su madre, China, ejercía sobre él, por lo que ella decidió acabar con Violeta, la mujer responsable de la transformación de su hijo, y luego le extirpó el tumor, volviéndolo al sicario obediente de siempre.
El final abierto de la serie se consolidó con la reaparición de Violeta, quien contrata a Elmer para una misión de asesinato, dejando sin resolver la identidad del objetivo. Las especulaciones sobre si su motivación es vengarse de China o defenderse de una amenaza mayor no han parado de crecer.
Por si fuera poco, una escena post-créditos presenta a los detectives Carrera y Torres encontrando restos humanos en el mar, lo que indica que el caso está lejos de terminar y que el horror de la trama es mucho más profundo de lo que parece.
¿Habrá temporada 2 de El Jardinero?
Si bien Netflix aún no confirmó oficialmente una temporada 2, todo indica que la historia está lejos de haber terminado. El final abierto, los múltiples interrogantes sin resolver y el creciente éxito internacional de la serie la posicionan como una candidata casi segura a ser renovada. Además, la plataforma ya ha demostrado en varias oportunidades que cuando una ficción despierta conversación y polémica, suele apostar por continuarla.
Desde los motivos de Violeta hasta el destino final de China, pasando por el rol que jugarán los investigadores y las implicancias de ese jardín convertido en cementerio, hay material de sobra para una segunda entrega. Los fans, mientras tanto, siguen debatiendo teorías en redes sociales y esperando ansiosos la confirmación oficial.