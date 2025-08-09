Final explicado de "El jardinero", la perturbadora serie española furor en Netflix: ¿habrá segunda temporada?

"El jardinero", la serie española que ha cautivado a millones de espectadores en Netflix, ha dejado a la audiencia con un final abierto y lleno de preguntas. La historia de Elmer, un sicario sin emociones, y su controladora madre, La China, ha generado un debate intenso en redes sociales sobre lo que realmente sucedió en ese impactante último episodio. La trama, que combina el thriller con el drama familiar, se ha convertido en un fenómeno global, y todos quieren saber qué depara el destino a sus complejos personajes.