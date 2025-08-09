Floración del desierto de Atacama 2025: cuándo y dónde ver este increíble fenómeno

Entre las que brotan desde semilla se encuentran la pata de guanaco (Cistanthe longiscapa), el suspiro blanco (Nolana baccata), la oreja de zorro (Aristolochia chilensis) y el huille o cebollín (Leucocoryne appendiculata). En cambio, plantas que nacen desde estructuras subterráneas como rizomas o bulbos incluyen a las añañucas, las garras de león (Leontochir ovallei) y orquídeas silvestres como Chloraea gavilu, todas dotadas de tejidos que les permiten sobrevivir sin agua por largos periodos y rebrotar cuando las condiciones son favorables.