La ruta de buceo que no querrás perderte en la Región de Murcia

Más de 250 kilómetros de costa, aguas cristalinas, fauna marina y pecios históricos: si estás pensando en practicar buceo este verano, la Región de Murcia te espera con un abanico de rutas subacuáticas que combinan aventura, historia y belleza natural. Desde Cabo de Palos hasta Águilas, la Costa Cálida es uno de los destinos preferidos para los amantes del turismo activo en el mar.