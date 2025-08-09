La ruta de buceo que no querrás perderte en la Región de Murcia

Más de 250 kilómetros de costa, aguas cristalinas, fauna marina y pecios históricos: si estás pensando en practicar buceo este verano, la Región de Murcia te espera con un abanico de rutas subacuáticas que combinan aventura, historia y belleza natural. Desde Cabo de Palos hasta Águilas, la Costa Cálida es uno de los destinos preferidos para los amantes del turismo activo en el mar.
Aquí te presentamos el top 5 de lugares para bucear en la Región de Murcia, ideales tanto para principiantes como para buceadores con experiencia.
1. La Manga – Isla Grosa: naturaleza, historia y biodiversidad
Ubicada al norte de La Manga del Mar Menor, Isla Grosa es una isla volcánica rodeada por praderas de posidonia, indicadoras de la excelente calidad ambiental de la zona. Aquí podrás bucear entre restos de civilizaciones fenicias y romanas, así como barcos del siglo XIX.
Es un destino apto para todos los niveles, con arrecifes naturales que crean auténticos acuarios. Además, La Manga ofrece una rica oferta de ocio, gastronomía y playas tranquilas que completan la experiencia.
2. Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas: el ‘Titanic’ del Mediterráneo
Este enclave en Cartagena es considerado uno de los mejores destinos de buceo de Europa por la Fundación Cousteau. Sus aguas protegidas esconden una impresionante biodiversidad marina, fondos rocosos y el famoso pecio del Sirio, un transatlántico italiano hundido en 1906.
Bucear aquí es sumergirse en un entorno natural de alto valor ecológico, con total seguridad y respeto por el entorno marino.
3. Cartagena – La Azohía – Cabo Tiñoso: cuevas, acantilados y arqueología subacuática
Esta zona ofrece fondos marinos vírgenes, protegidos de los vientos del Levante por los acantilados de Cabo Tiñoso, que fue declarado Reserva Marina en 2017. Desde inmersiones sencillas en La Azohía —perfectas para principiantes— hasta profundidades de 42 metros en zonas más técnicas, esta ruta es una de las más completas de la región.
¿Un plus? La posibilidad de ver cuevas submarinas llenas de vida marina, además de vestigios arqueológicos bajo el agua.
4. Mazarrón: calas ocultas y hasta 60 metros de profundidad
El litoral de Mazarrón se extiende a lo largo de 35 km, entre Cabo de Cope y Cabo Tiñoso, y es un paraíso para buceadores que buscan inmersiones más profundas. Aquí puedes descender hasta 60 metros y explorar cuevas submarinas o calas desiertas con un paisaje marino de gran valor ecológico.
Tras la inmersión, no dejes de visitar las impresionantes Erosiones de Bolnuevo, una formación rocosa de aspecto casi lunar.
5. Águilas: biodiversidad y aguas protegidas
En la frontera con Andalucía, Águilas ofrece una gran variedad de puntos de inmersión, desde el Peñón de la Cueva de los Lobos hasta Punta Parda. Los riscos de la Sierra del Cantar protegen las aguas, manteniendo una temperatura ideal durante casi todo el año.
La Playa Amarilla y la Isla del Fraile son dos lugares emblemáticos para descubrir la rica vida marina de la zona. Águilas es, sin duda, uno de los rincones más espectaculares del buceo en la Región de Murcia.
1001 Sabores para después de bucear
La experiencia no acaba en el agua. Tras una jornada de inmersiones, la gastronomía murciana te espera con platos como el arroz caldero, la tradicional marinera, los vinos con Denominación de Origen (Bullas, Jumilla y Yecla) y el inconfundible paparajote (¡recuerda que la hoja no se come!).
¿Te animas a sumergirte?
La Región de Murcia es uno de los mejores destinos para el buceo en España, combinando riqueza natural, historia sumergida y buen clima durante gran parte del año. Tanto si eres principiante como experto, encontrarás una ruta submarina perfecta para ti.