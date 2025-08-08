Fin del amor en "Mundos opuestos": una pareja terminó su romance y de la peor manera

La relación entre Ignacia Michelson y Diego Venegas llegó a su fin tras una decisión tomada por ambos. Todo se originó en una conversación que Diego sostuvo con Marlen, Roon y Samira, en la que la showoman le dijo: “Eres el más top del reality y te estás apagando. Está bien que te guste alguien, pero que no apague tu personalidad”.

El comentario llevó al joven a reflexionar y plantearse el quiebre. “Creo que esta historia se terminó. Me está quitando el brillo, todos lo ven, y yo también lo noto”, aseguró. “Si no me está haciendo bien, lo correcto es terminar. Yo soy muy entregado y ella es fría; somos polos opuestos”, le explicó a Roon.

Mientras tanto, Nacha le contaba a Matu sus reparos con Diego: “No le creo nada. Siento que me usa porque conmigo construye una historia. Nunca hay que confiar en alguien menor, y él tiene 20 años”, opinó.