Fin del amor en "Mundos opuestos": una pareja terminó su romance y de la peor manera

Se terminó el amor entre una de las parejas de "Mundos opuestos". Los motivos quedaron a la vista de los televidentes: ambos participantes sentían que son incompatibles y que estar juntos les jugaba en contra dentro del reality.
"Somos demasiado distintos. Sí, me gustas, siento cosas por ti, pero vine a otra cosa, no a involucrar sentimientos", fueron las tajantes palabras de ella. Él, por su parte, estuvo de acuerdo. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. A pesar de haber tenido un diálogo para terminar su romance en buenos términos, terminaron discutiendo.
Fin del amor en "Mundos opuestos": ¿quiénes terminaron su romance?
La relación entre Ignacia Michelson y Diego Venegas llegó a su fin tras una decisión tomada por ambos. Todo se originó en una conversación que Diego sostuvo con Marlen, Roon y Samira, en la que la showoman le dijo: “Eres el más top del reality y te estás apagando. Está bien que te guste alguien, pero que no apague tu personalidad”.
El comentario llevó al joven a reflexionar y plantearse el quiebre. “Creo que esta historia se terminó. Me está quitando el brillo, todos lo ven, y yo también lo noto”, aseguró. “Si no me está haciendo bien, lo correcto es terminar. Yo soy muy entregado y ella es fría; somos polos opuestos”, le explicó a Roon.
Mientras tanto, Nacha le contaba a Matu sus reparos con Diego: “No le creo nada. Siento que me usa porque conmigo construye una historia. Nunca hay que confiar en alguien menor, y él tiene 20 años”, opinó.
Mundos Opuestos: ¿por qué Nacha y Diego terminaron su relación?
Un rato después, Diego y Nacha se reunieron en el patio para conversar, y ambos acordaron terminar su relación. “Siento que hay que dejarlo hasta acá. Somos demasiado distintos. Sí, me gustas, siento cosas por ti, pero vine a otra cosa, no a involucrar sentimientos. No sé estar en una relación, todo lo resuelvo con sexo”, destacó Nacha.
“Opino lo mismo” dijo Diego. “No me siento bien, me he apagado un poco. Me desgasta estar con alguien tan diferente a mí. No somos compatibles. Yo sí quiero tener una relación real de amor. Tú no te quieres abrir con nadie, y llevamos un mes”, explicó.
Emocionada, Ignacia se puso a llorar en los brazos de Diego. “A tu edad yo pensaba como tú, pero me pasaron muchas cosas con personas que amé demasiado, que dejé muchas cosas, y me fue de la peor manera. Prefiero ser así a vivir lo que pasé”, indicó ella.
Tras el quiebre, ambos tomaron posturas diferentes. Mientras Diego manifestó algo de esperanza, ella volvió a mostrarse dura, acercándose nuevamente a Alan y pensando en darse una nueva oportunidad con él. De hecho, en frente de todos, aseguró que no volverá nunca con Diego. “Cuando yo termino, termino. Yo no vuelvo con el vómito. Cuando vomitaste a alguien, no vuelves”, sostuvo.
Impactado, Diego le contestó que no comparte nada de lo que ella dice. “Nunca diría algo así de ti”, sentenció. “Cuando estamos juntos hablas diferente, sé consecuente con lo que dices. Sólo quieres mostrar que eres la que está bien, pero ambos sabemos la verdad”, le reclamó, molesto.