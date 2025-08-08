Escapadas: Los 5 increíbles destinos en España según National Geographic

Ubicada en el cañón del río Aragón Subordán, la Selva de Oza es una joya natural del Pirineo aragonés. Entre hayas, abetos y pinos, ofrece rutas de senderismo hacia el ibón de Acherito y las Aguas Tuertas, con paisajes glaciares y vestigios megalíticos. Este entorno es perfecto para los amantes de la naturaleza y la historia, con su Centro de Interpretación del Megalitismo Pirenaico cercano al área de acampada.