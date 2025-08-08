Escapadas: Los 5 increíbles destinos en España según National Geographic

National Geographic, la prestigiosa revista de geografía, historia y ciencia, ha seleccionado cinco destinos imprescindibles en España para realizar escapadas inolvidables. Cada uno de estos lugares destaca por su belleza natural, su riqueza cultural y su singularidad geográfica, ofreciendo experiencias únicas para los viajeros.
1. Selva de Oza (Aragón)
Ubicada en el cañón del río Aragón Subordán, la Selva de Oza es una joya natural del Pirineo aragonés. Entre hayas, abetos y pinos, ofrece rutas de senderismo hacia el ibón de Acherito y las Aguas Tuertas, con paisajes glaciares y vestigios megalíticos. Este entorno es perfecto para los amantes de la naturaleza y la historia, con su Centro de Interpretación del Megalitismo Pirenaico cercano al área de acampada.
2. Las Villuercas (Extremadura)
Esta comarca situada en el sureste de Cáceres destaca por sus montañas cubiertas de castaños, robles y encinas, además de su riqueza cultural con pinturas rupestres, iglesias mudéjares y fortalezas medievales. Guadalupe, con su monasterio y la Virgen Negra, es uno de sus mayores atractivos, ideal para quienes buscan naturaleza y patrimonio en un solo destino.
3. Ribadesella y Llanes (Asturias)
Estas localidades de la costa asturiana combinan playas vírgenes, pueblos con encanto y una gastronomía exquisita. Rodeadas de montañas y naturaleza, son perfectas para quienes desean un turismo relajado y auténtico en contacto con el mar Cantábrico.
4. Los Arribes del Duero (Salamanca y Zamora)
Este espectacular espacio natural se caracteriza por cañones profundos formados por el río Duero y sus afluentes. Con desniveles de hasta 400 metros, cascadas impresionantes como el Pozo de los Humos y pueblos con encanto rural, es un destino ideal para los amantes del turismo activo y paisajes dramáticos.
5. El Hierro (Islas Canarias)
La isla más pequeña y joven del archipiélago canario es un refugio para quienes buscan tranquilidad y naturaleza virgen. Sus miradores sobre el Atlántico, el Mar de las Calmas, considerado uno de los mejores lugares para bucear en Europa, y sus senderos entre bosques de laurisilva ofrecen un paraíso natural para el turismo sostenible y de aventura.