La gonorrea bate récord de contagios en España

La gonorrea se ha disparado en España en los últimos años, alcanzando cifras récord de contagios que han encendido las alarmas sanitarias. Según el último informe del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en 2023 se notificaron 34.401 nuevos casos de gonorrea, lo que representa un aumento del 42,6% respecto a 2021 y un incremento mucho mayor que la media europea, situada en el 31%, según datos del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).