Cómo evoluciona el estado de salud del cantante español Jaume Anglada, tras un grave accidente: le extirparon el bazo y presenta varias fracturas

El cantautor mallorquín Jaume Anglada está hospitalizado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un grave accidente de tráfico durante la pasada madrugada en Palma. El conductor del vehículo, que ha dado positivo en alcoholemia, fue detenido tras huir del lugar del siniestro.
Jaume Anglada ingresado en UCI tras accidente en Palma de Mallorca
Jaume Anglada fue arrollado mientras circulaba en moto por la avenida Joan Miró, en la zona de Cala Mayor. Según fuentes hospitalarias y policiales, el conductor hizo una maniobra ilegal y circulaba en sentido contrario, provocando el choque. El cantautor fue trasladado urgentemente al hospital, donde permanece intubado y bajo vigilancia médica.
Lesiones de Jaume Anglada: extirpación del bazo, fracturas de cadera, mandíbula y costillas
Según informó Europa Press, Jaume Anglada sufrió la extirpación del bazo debido a la gravedad de sus heridas. Además, presenta fracturas en la cadera, mandíbula y varias costillas, así como un traumatismo craneoencefálico severo. A pesar de la gravedad, fuentes cercanas confirman que su vida no corre peligro y que sigue en estado crítico en la UCI.
Detención del conductor e impacto en el sector cultural de Mallorca
El joven conductor, de aproximadamente 20 años, fue localizado y detenido gracias a la colaboración ciudadana. El sector audiovisual y cultural de Mallorca se ha mostrado profundamente afectado por el accidente, aunque confían en la recuperación de Jaume Anglada, destacando su fortaleza y espíritu luchador.
La amistad entre Jaume Anglada y el rey Felipe VI
Jaume Anglada es un amigo cercano del rey Felipe VI desde hace más de dos décadas. Su vínculo comenzó a principios de los 2000, cuando ambos participaron en la Copa del Rey de Vela en Mallorca. Recientemente, el monarca disfrutó de un concierto del artista en Palma, mostrando la estrecha relación personal que mantienen.
Sobre Jaume Anglada: trayectoria y vida personal
Nacido en Palma de Mallorca en 1972, Jaume Anglada es una de las voces más representativas de la música de autor balear. Cantautor, actor y presentador, comenzó su carrera musical desde niño y cuenta con una extensa discografía y colaboraciones en España y Europa. Está casado con Pilar y es padre de dos hijos.