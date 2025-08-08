Cómo evoluciona el estado de salud del cantante español Jaume Anglada, tras un grave accidente: le extirparon el bazo y presenta varias fracturas

Sobre Jaume Anglada: trayectoria y vida personal

Nacido en Palma de Mallorca en 1972, Jaume Anglada es una de las voces más representativas de la música de autor balear. Cantautor, actor y presentador, comenzó su carrera musical desde niño y cuenta con una extensa discografía y colaboraciones en España y Europa. Está casado con Pilar y es padre de dos hijos.