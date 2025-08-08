El tinto de verano, la bebida española que conquista Alemania y destrona al Aperol Spritz

El tinto de verano, una de las bebidas más clásicas y refrescantes de España, está viviendo un momento de éxito internacional. En Alemania, esta mezcla sencilla de vino tinto y refresco de limón o gaseosa se ha convertido en la gran protagonista del verano, llegando incluso a destronar al popular Aperol Spritz como la opción favorita para combatir el calor.