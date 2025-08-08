El tinto de verano, la bebida española que conquista Alemania y destrona al Aperol Spritz

El tinto de verano, una de las bebidas más clásicas y refrescantes de España, está viviendo un momento de éxito internacional. En Alemania, esta mezcla sencilla de vino tinto y refresco de limón o gaseosa se ha convertido en la gran protagonista del verano, llegando incluso a destronar al popular Aperol Spritz como la opción favorita para combatir el calor.
De bebida tradicional española a moda en Alemania
Durante décadas, el tinto de verano ha sido sinónimo de verano en España: ligero, refrescante y fácil de preparar. Sin embargo, en los últimos meses, su fama ha cruzado fronteras, conquistando las terrazas y bares de ciudades como Berlín, Hamburgo y Múnich.
La clave de su éxito entre el público alemán radica en su sencillez: se elabora mezclando partes iguales de vino tinto y refresco de limón (o gaseosa), servido con hielo y, a veces, acompañado por una rodaja de limón o naranja. Una receta rápida, sin ingredientes extravagantes ni pasos complicados, que encaja perfectamente con el estilo de vida relajado del verano.
Por qué el tinto de verano está desbancando al Aperol Spritz
Frente a cócteles más dulces o sofisticados, el tinto de verano ofrece una alternativa fresca, menos alcohólica y más económica, algo que ha conquistado tanto a jóvenes como a adultos en Alemania. En redes sociales como TikTok, los vídeos mostrando cómo prepararlo en casa o disfrutarlo en terrazas han disparado su popularidad.
Además, su estética sencilla y su sabor auténtico conectan con la creciente fascinación alemana por la gastronomía española, que va más allá de tapas y paellas para incluir bebidas típicas que transmiten el espíritu mediterráneo.
Un símbolo del verano español que cruza fronteras
Este auge del tinto de verano no es solo una moda pasajera, sino también un reconocimiento internacional a una bebida que refleja la cultura y el estilo de vida español: relajado, social y orientado a disfrutar de los pequeños placeres.
En un momento en que muchas tendencias de consumo buscan volver a lo simple y auténtico, el tinto de verano se posiciona como la bebida estrella del verano 2025 en Alemania. Y todo indica que su reinado, por ahora, no tiene fecha de caducidad.