Filtran la verdad oculta detrás de la ruptura de Pancha Merino y Andrea Marocchino: ¿conflictos familiares?

Asimismo, mencionó que la actriz lo habría apartado no solo de su entorno familiar, sino también de su grupo de amistades. “Una amiga de Andrea me dijo que discutió con Pancha en uno de sus últimos cumpleaños, porque ella lo habría alejado de todos, calificándolos de ‘chupasangre’ y ‘aprovechadores’, con el objetivo de quedarse con él”, relató.