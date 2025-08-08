 Filtran la verdad oculta detrás de la ruptura de Pancha Merino y Andrea Marocchino: ¿conflictos familiares?
Filtran la verdad oculta detrás de la ruptura de Pancha Merino y Andrea Marocchino: ¿conflictos familiares?

A pocos días de hacerse pública la separación de la actriz y el empresario italiano, ahora salen a la luz detalles de los motivos. Ellos, todavía, no hablaron.

Pancha Merino y Andrea Marocchino se separaron tras cinco años de relación y planes de boda La Cuarta
Hace 11 Min

Tras cinco años de relación, Pancha Merino y el empresario italiano Andrea Marocchino se separaron. La decisión implicó, además, el fin de los planes de boda que habían sido aplazados en 2022 debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con lo publicado por Glamorama, la actriz de Adrenalina estaría “mejor” luego de la ruptura. 

No obstante, Sergio Rojas advirtió que la separación no habría sido del todo amistosa. De acuerdo a los datos del conductor del Que te lo digo, luego de una conversación que tuvieron los enamorados, la actriz habría retirado todas sus pertenencias del departamento que compartían. 

Durante la emisión de Qué te lo digo, Rojas reveló que la separación entre Pancha Merino y Andrea Marocchino habría estado motivada por diferencias relacionadas con la familia de la actriz. “Se vincula con el papel que Andrea asumía respecto a la familia que Pancha ya tiene, considerando que ella es madre. Era una situación complicada”, afirmó.

En diálogo con Antonella Ríos, explicó que el italiano era “autoritario” y “se tomaba atribuciones” con los hijos de Merino. 

Asimismo, mencionó que la actriz lo habría apartado no solo de su entorno familiar, sino también de su grupo de amistades. “Una amiga de Andrea me dijo que discutió con Pancha en uno de sus últimos cumpleaños, porque ella lo habría alejado de todos, calificándolos de ‘chupasangre’ y ‘aprovechadores’, con el objetivo de quedarse con él”, relató.

Respecto a la posibilidad de una segunda oportunidad entre la ahora ex pareja, una de las amigas de Merino fue tajante: “Ella está firme, no lo hará. Ella era mucha mujer para él. O sea, en traductor ladysoft, estamos hablando de un círculo que dice que el hueón es un pastel”, expresó la mujer.

Por otro lado, cercanos a la animadora desmintieron categóricamente los rumores que apuntaban a supuestos roces entre Pancha Merino y la familia de Marocchino, asegurando que tales versiones serían completamente falsas.

Filtran la verdad oculta detrás de la ruptura de Pancha Merino y Andrea Marocchino: ¿conflictos familiares?
