Habló el profesor que le gritó a sus alumnos: ¿cuál fue la frase sobre Augusto Pinochet que generó su enojo?

Un fuerte altercado en una clase del Liceo Municipal de Limache se volvió viral este miércoles, luego de que un video captado de manera encubierta mostrara a un profesor perdiendo el control frente a sus alumnos. ¿El motivo? Un comentario a favor del ex dictador Augusto Pinochet por parte de uno de los estudiantes.
Según relató el propio profesor en entrevista con Canal 13, la discusión comenzó cuando un alumno afirmó que “el mejor presidente de Chile fue Augusto Pinochet”.
Durante la clase, el profesor había solicitado a sus estudiantes trabajar en una guía. Sin embargo, varios comenzaron a conversar sobre un tema ajeno al contenido, lo que derivó en un tenso intercambio de opiniones políticas.
“No puedes decir eso”, reaccionó el profesor al oír el comentario sobre Pinochet. El estudiante replicó: “Es mi opinión”. A partir de ahí, la discusión escaló rápidamente y culminó con gritos, que fueron captados en el polémico video.
El mensaje del profesor tras la viralización del video
El docente, actualmente suspendido y enfrentando un sumario administrativo, explicó que su reacción se debe a su historia personal. En el video se lo escucha mencionar que tiene familiares que son detenidos desaparecidos, lo que explica la sensibilidad del tema para él.
Pese a la controversia generada, el profesor no expresó arrepentimiento por su conducta. Según el reportero del programa La Tarde es Nuestra, el educador fue claro en su mensaje: “no se pueden relativizar las violaciones de los derechos humanos”.