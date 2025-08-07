Bono Logro Escolar 2025: ¿cuánto dinero recibirán los alumnos con buen rendimiento en Chile?

El Bono Logro Escolar es un incentivo económico que entrega el Gobierno de Chile a estudiantes de enseñanza básica y media que destacan por su rendimiento académico. Este beneficio forma parte del programa Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a alumnos y alumnas desde 5º básico hasta 4º medio que cumplan ciertos requisitos.
Una de las principales características del bono es que no requiere postulación, ya que se otorga de forma automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas. El monto del beneficio varía según el desempeño académico del estudiante:
- $82.181 para quienes se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su generación.
- $49.310 para quienes estén en el segundo 15% de mejor rendimiento.
Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Logro Escolar 2025
Para recibir el bono correspondiente al año 2025, los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:
- Tener menos de 24 años.
- Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante el año 2024.
- Estar dentro del 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso.
- Asistir a un establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc).
- Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares al 31 de marzo de 2024.
Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2025
Si bien aún no hay una fecha oficial confirmada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, históricamente el pago de este bono se ha realizado cerca del 15 de septiembre. Una vez definido el calendario, el Gobierno habilitará una plataforma digital para consultar si una persona es beneficiaria del bono. Para ello, será necesario ingresar el RUT del estudiante o del cobrador asignado de la familia, junto con la fecha de nacimiento, y hacer clic en “Acceder” para conocer el resultado.
Este beneficio no solo representa un apoyo económico para las familias más vulnerables, sino también un reconocimiento al esfuerzo académico de miles de estudiantes en todo el país