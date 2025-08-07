Bono Logro Escolar 2025: ¿cuánto dinero recibirán los alumnos con buen rendimiento en Chile?

Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2025

Si bien aún no hay una fecha oficial confirmada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, históricamente el pago de este bono se ha realizado cerca del 15 de septiembre. Una vez definido el calendario, el Gobierno habilitará una plataforma digital para consultar si una persona es beneficiaria del bono. Para ello, será necesario ingresar el RUT del estudiante o del cobrador asignado de la familia, junto con la fecha de nacimiento, y hacer clic en “Acceder” para conocer el resultado.