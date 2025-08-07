Tras el batacazo opositor en Diputados, el Gobierno tambalea: ¿qué futuro les espera a los decretos de Milei?

Ante este escenario, el Gobierno se ve obligado a replantear su estrategia. A diferencia de otras ocasiones, no existe un plan de comunicación definido para los próximos pasos. La imposibilidad de vetar el rechazo a los decretos añade mayor dramatismo a la situación. "Todavía estamos analizando qué hacer", confesó un alto funcionario a Infobae, reflejando la perplejidad que reina en la Casa Rosada.