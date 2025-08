La playa de Rodas, en Galicia, es la mejor del mundo según los ingleses: cómo visitarla y por qué necesitas reserva

España no deja de sumar reconocimientos turísticos a nivel internacional, y uno de los más llamativos tiene nombre propio: playa de Rodas, en las Islas Cíes (Galicia). Este espectacular arenal ha sido declarado en el pasado por el diario británico The Guardian como “la mejor playa del mundo”, y ha vuelto a colarse recientemente en el ranking The World’s 50 Best Beaches, ocupando el puesto número 18.