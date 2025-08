Nicki Nicole: quién es la cantante argentina relacionada con Lamine Yamal

Nicki Nicole se hizo conocida también por su relación con el rapero Trueno, con quien colaboró en el hit Mamichula. Estuvieron juntos durante tres años, hasta que la relación terminó en buenos términos. Posteriormente, vivió un mediático romance con Peso Pluma, que terminó abruptamente cuando descubrió una infidelidad del cantante. La artista no dudó en emitir un comunicado en redes donde afirmó: “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo”.