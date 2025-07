Daniella Campos lanzó una grave acusación contra Adriana Barrientos: "Te saca de quicio"

La periodista relató que la situación se volvió insostenible al punto de no poder continuar en pantalla: “Lamentablemente tenía una compañera que cuando se le pasan las cosas a lo personal como que se fija con algo y le da hasta que te saca de quicio. Entonces, todos tenemos un punto en que ya no aguantas más (…) me fui con una sensación súper mala, triste conmigo, por no haber sido capaz de haberme quedado nomás”.