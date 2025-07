Alquilar en España cuesta casi la mitad del sueldo: el precio subió tres veces más que los salarios en 2024

La oferta no alcanza: déficit hasta 2037

El problema no solo está en los precios, sino también en la escasez de oferta. Según cálculos de Funcas, el desajuste entre demanda y construcción es de 600.000 viviendas, a pesar de que en 2024 se terminaron 101.000 unidades, la cifra más alta en 13 años. Aun así, sigue muy por debajo de lo necesario: con una inversión sostenida del 3% anual y la creación de 160.000 nuevos hogares al año, el déficit no comenzaría a reducirse hasta 2027, y no se corregiría del todo hasta 2037.