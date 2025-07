No es tortilla ni pizza: este es el segundo plato favorito del delivery español

¿Creías que la paella, la tortilla de patatas o la pasta eran los platos más pedidos a domicilio en España? Pues no. Según el Gastrómetro 2024 de Just Eat, uno de los platos más solicitados por los españoles a través de apps de comida no es ni tradicional ni mediterráneo. Se trata del maki, un tipo de sushi japonés que ha conquistado los paladares y las bandejas de entrega en todo el país.