El insólito caso de Gijón: entrega su currículum y suplica que no la llamen porque quiere seguir en el paro

Pero el momento más llamativo llegó justo después. “Por favor, no me llaméis para el verano, que no quiero trabajar”, fue la frase que dejó atónito al propietario. "Le pregunté: ‘¿Entonces para qué vienes a dejar el currículum?’ Y me respondió: ‘Porque me lo mandan, para demostrar que estoy en búsqueda activa de empleo, pero no me interesa trabajar ahora’”.