¿Regresan las lluvias a Santiago? Anticipan precipitaciones esta semana en la zona central

Julio se ha caracterizado por la falta de lluvias, una situación que mantiene en alerta a diversas regiones, particularmente la Metropolitana, que hasta ahora no ha registrado precipitaciones significativas en el mes. Sin embargo, el escenario podría modificarse en los próximos días. "Hacía rato que no veíamos la zona central manchada con la probabilidad de precipitaciones", señaló Sepúlveda, aclarando que "al menos se avizoran dos eventos de precipitaciones, no son temporales, pero, por último, julio no se va a ir sequito, así que es una muy buena noticia".