¿Qué le diagnosticaron a Andrés Caniulef? el insólito accidente que lo dejó en terapia intensiva

“Esto partió el viernes pasado. Me pegué en la rodilla derecha pero no fue nada que se pudiera considerar como relevante. El sábado tenía la rodilla feísima, así que fui al médico y me dieron medicamentos. Al otro día estaba peor y en la noche, a las 5 de la madrugada (del lunes) desperté llorando del dolor”, reveló Caniulef.