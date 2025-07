Así puedes ahorrar hasta un 50% en tu factura de luz este verano gracias a la inteligencia artificial

Ahorro inteligente… y automático

Lo más novedoso de estas soluciones no es simplemente saber cuándo es más barata la electricidad (algo que puedes ver en cualquier comparador), sino usar esa información de forma automática. La IA toma decisiones por ti, activando, por ejemplo, el cargador del coche eléctrico a las 2:00 am o bajando el aire acondicionado cuando detecta que no hay nadie en casa.