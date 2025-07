La ruta de buceo que no querrás perderte en la Región de Murcia

1001 Sabores para después de bucear

La experiencia no acaba en el agua. Tras una jornada de inmersiones, la gastronomía murciana te espera con platos como el arroz caldero, la tradicional marinera, los vinos con Denominación de Origen (Bullas, Jumilla y Yecla) y el inconfundible paparajote (¡recuerda que la hoja no se come!).