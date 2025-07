Estos son los restaurantes chilenos que conquistaron el ranking 50 Best 2025

Hoy, la organización opera de forma independiente y goza de un reconocido prestigio internacional. Dentro de esta selección, Boragó, del chef Rodolfo Guzmán, es el único restaurante chileno que figura tanto en "The World's 50 Best Restaurants" como en "Latin America’s 50 Best Restaurants", una versión regional que se celebra desde hace tres años, consignó el portal T13.