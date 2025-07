El ingenioso truco para no pagar bolsas en el supermercado que sorprendió hasta a la cajera

“Me he acostumbrado desde hace bastantes años a no pedir bolsa porque me da rabia comprarla”, explica Marta en el vídeo. Además, señala que las cajas son resistentes, tienen asas y permiten transportar la compra de forma cómoda. La reacción de la cajera que la atendía fue de total sorpresa: “Es la primera vez que lo veo”, le dijo, a pesar de llevar años trabajando en el supermercado.