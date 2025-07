El duro relato de Pancho Melo tras sufrir un intento de robo: "Sentí un golpe muy fuerte en la oreja"

"Iba con mi celular muy agarrado, muy atento, muy como garra. Venía conversando con mi amigo, no me di cuenta, de verdad me pilló totalmente de improviso, y sentí un golpe muy fuerte en la oreja", comentó el relato de Pancho. "(El motochorro) intentó sacármelo, ese fue el golpe, pero como yo venía relativamente atento o con el celular muy agarrado, no pudo", reveló.