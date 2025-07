El Fonoll, el único pueblo de España donde ir desnudo no es opcional: “Aquí se vive en armonía con la naturaleza”

Mucho más que nudismo

“El naturismo no es solo desnudarse”, explica Vives. “Es una filosofía basada en el respeto por la naturaleza, la salud y la vida sencilla”. Por eso, además de ir sin ropa, en El Fonoll hay otras quince normas básicas: reciclar, no fumar, no tomar fotografías, cuidar el entorno y respetar a los demás. “Para los naturistas son reglas de sentido común”, aclara el fundador.