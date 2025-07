Quién es la autora que vende un libro cada 40 segundos en España

Freida McFadden se ha consolidado como la gran sensación del thriller psicológico a nivel mundial. En España, su fenómeno no tiene precedentes: vende un libro cada 40 segundos, acumula más de 700.000 ejemplares vendidos y ha sido número uno en Amazon, The New York Times y USA Today. Ahora, la doctora estadounidense y escritora de éxito regresa con una nueva obra que promete ser el ‘page-turner’ del verano: Nunca mientas, publicada por Suma de Letras, ya disponible desde este 10 de julio.