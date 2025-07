¿Chanclas al volante? La Guardia Civil no prohíbe, pero tampoco aclara del todo

En el vídeo, un agente explica que “el uso de chanclas no está prohibido en la normativa”, pero añade que, tanto desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como desde la DGT, “recomendamos no usar este tipo de calzado en la conducción”. El argumento es claro: las chanclas pueden interferir en el manejo del vehículo y aumentar el riesgo de sufrir un accidente. Sin embargo, no se menciona de forma explícita si su uso puede dar lugar a una sanción, lo que ha generado comentarios de usuarios reclamando mayor claridad.