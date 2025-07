Impactante avance de "Mundos Opuestos": querido participante estaría pensando en abandonar el reality de Canal 13

“Extraño mucho afuera”

Más adelante, Yuhui profundizó en las razones de su decisión. “Yo aquí no me siento tan feliz. Siento que paso los días ahí no más”, confesó. Y agregó: “Intento dormir y no puedo dormir, extraño mucho afuera. Aquí no puedo estar alegre como afuera”.