Luna Miguel: “Cuando una escribe ensayo sobre literatura tiene la obligación de repensar y ampliar los cánones establecidos”

No es una cuestión de ventas, sino de condiciones, en general, para los creadores. La cuota de autónomos es altísima, las conferencias suelen estar pagadas fatal, por no hablar del pago en los medios de comunicación, los adelantos suelen ser flojitos —si es que los hay—. Las escritoras de mi generación a las que conozco tienen dos o tres trabajos mal pagados. O solo uno, pero que sólo les deja escribir en verano, si acaso tienen vacaciones, o por las noches, después de muchas horas trabajando. Otras comparten piso y no tienen silencio en sus casas para escribir, así que lo hacen en bibliotecas, ajustando sus horarios laborales al de la biblioteca pública. Cuando hablo de la precariedad en la escritura me refiero a esa sensación asquerosa de tener que estar ahí, de tener que aceptar una conferencia que no te apetece dar, porque si no lo haces crees que no volverán a llamarte, a tener que aceptar entrevistas porque sientes que, si no das tu opinión en tal o cual reportaje nadie va a saber de tu trabajo, o a tener que estar sí o sí en redes sociales, porque si no la gente va a pensar que “has desaparecido”. Es como si el escritor tuviera que demostrar que lo es constantemente, sin darle nada a cambio.