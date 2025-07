El análisis de Jorge Asís: El Fenómeno Milei polariza con Axel, La Doctora y El Profesional

Para colmo, Mauricio recibió la visita del perforador Monzó.

A quien le atribuye a menudo parte del fracaso de su administración.

Oficialmente el Ángel cree que el fracaso ocurrió por no haber hecho en su momento lo que Milei supo hacer después.

Pero si el Ángel no supo hacerlo fue porque no pudo. O no quiso.

Dista de no haberlo hecho por culpa de Monzó.

Tampoco por la inacción de Rogelio Frigerio, El Tapirito, su ministro del Interior.