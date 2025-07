Todo lo que debes saber sobre Bizum si vives en España: cómo activarlo, límites y novedades

Si has oído hablar de Bizum, pero no sabes qué es, continúa leyendo y descubre cómo son los pagos y cuál es la diferencia entre un Bizum y una transferencia. Si no has oído hablar de este servicio, te alegrará saber que existe una forma muy sencilla de realizar tus gestiones del día a día con el único requisito de tener un teléfono móvil y una cuenta bancaria nacional.