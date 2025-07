Un hombre de 90 años asesina a su esposa de 86 en Asturias

Dolores, la víctima, no estaba incluida en el sistema de protección VioGen y no existían denuncias previas por maltrato. No obstante, la Delegación del Gobierno en Asturias confirmó rápidamente que se trataba de un caso de violencia de género. Con este, ascienden a 22 las mujeres asesinadas por esta causa en lo que va del año, y a 1.316 desde que comenzaron los registros oficiales en 2003.