Olympo, la serie española de ocho capítulos que arrasa en Netflix y ya es un fenómeno mundial

¿El nuevo gran éxito del año en Netflix?

Con una realización cuidada, ritmo envolvente y una narrativa que atrapa desde el primer episodio, Olympo promete seguir dando que hablar en los próximos meses. Todo apunta a que esta ficción podría cerrar el 2025 como una de las producciones más vistas del año a nivel mundial. Si aún no la has empezado, es probable que no tardes mucho en sumergirte en el universo competitivo y enigmático de Olympo.